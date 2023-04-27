Уряд Франції готує законопроєкт про збільшення розподілу прибутку для працівників

Зміни до законодаства також стосуватимуться “несподіваних доходів”.

Уряд Франції найближчими тижнями запропонує закопроєкт, який заохочуватиме ширший розподіл корпоративних прибутків між працівниками.

Про це пише Bloomberg з посиланням на керівницю уряду країни Елізабет Борн.

Зміни до законодаства також стосуватимуться “несподіваних доходів”, сказала вона в інтерв’ю телеканалу France 2.

Борн зазначила, що зниження соціальних платежів для компаній у планах немає.

Окрім того, уряд закликає виробників харчових продуктів до кінця червня знизити цінність на свою продукцію. “Ми повинні побачити це в супермаркетах якнайшвидше”, − сказала прем’єрка.

Борн також підтвердила підвищення мінімальної заробітної плати з 1 травня – дня, коли профспілки запланували демонстрації у всій країні.

Нагадаємо, у Франції після анонсування президентом Еммануель Макроном обговорення змін до трудового законодавства зібралися нові протести.