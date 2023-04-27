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Уряд Франції готує законопроєкт про збільшення розподілу прибутку для працівників

Зміни до законодаства також стосуватимуться “несподіваних доходів”.

Уряд Франції готує законопроєкт про збільшення розподілу прибутку для працівників
Елізабет Борн
Фото: ЕРА/UPG

Уряд Франції найближчими тижнями запропонує закопроєкт, який заохочуватиме ширший розподіл корпоративних прибутків між працівниками.

Про це пише Bloomberg з посиланням на керівницю уряду країни Елізабет Борн.

Зміни до законодаства також стосуватимуться “несподіваних доходів”, сказала вона в інтерв’ю телеканалу France 2.

Борн зазначила, що зниження соціальних платежів для компаній у планах немає.

Окрім того, уряд закликає виробників харчових продуктів до кінця червня знизити цінність на свою продукцію. “Ми повинні побачити це в супермаркетах якнайшвидше”, − сказала прем’єрка.

Борн також підтвердила підвищення мінімальної заробітної плати з 1 травня – дня, коли профспілки запланували демонстрації у всій країні.

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Нагадаємо, у Франції після анонсування президентом Еммануель Макроном обговорення змін до трудового законодавства зібралися нові протести.

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