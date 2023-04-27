Залужний і Єрмак провели розмову з генералом Міллі та Салліваном

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Обʼєднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Також у розмові брали участь голова Офісу президента Андрій Єрмак та радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Американську сторону проінформували про актуальну ситуацію на полі бою, можливі дії ворога та заходи, яких вживають сили безпеки й оборони України з метою звільнення українських земель. Про це йдеться на сайті президента України.

Валерій Залужний і Єрмак "акцентували на важливості продовження активної підтримки партнерами української армії, зокрема постачання озброєння та боєприпасів".

Переговори в форматі Головнокомандувача ЗСУ і голови ОПУ з одного боку та голови Обʼєднаного комітету начальників штабів і радника Джо Байдена з другого проводяться ще з першого року повномасштабного вторгнення Росії.