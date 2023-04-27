Папа Франциск вперше дозволив жінкам голосувати на Синоді єпископів

У зборах у жовтні візьме участь 40 жінок.

Папа Римський Франциск цього року вперше дозволить жінкам брати участь в асамблеї єпископів як членам з правом голосу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Наступне засідання Синоду єпископів, заплановане на жовтень цього року у Ватикані, включатиме щонайменше 40 жінок, зокрема членів релігійних орденів, а також мирян.

Синод, який, як очікується, розглядатиме суперечливі питання, зокрема висвячення жінок, контрацепцію та роль ЛГБТ у церкві, є дорадчим органом Папи Франциска і не може приймати остаточні рішення самостійно.

Після оголошених змін єпископи − всі чоловіки, як і раніше складатимуть понад 75% членів зібрання. Проте залучення жінок до виборців є важливою віхою в політиці Папи, спрямованій на надання жінкам помітнішої ролі у церковному керівництві.

Барбара Джатта стала першою жінкою-директором музеїв Ватикану, а сестра Раффаелла Петріні − першою жінкою, яка отримала посаду другої посадової особи в адміністрації. Більше третини членів Ради з питань економіки, яка контролює фінанси Ватикану, – жінки.

Водночас Папа Римський виключив можливість висвячення жінок у священики чи єпископи та відмовився діяти за рекомендацією єпископів на Синоді 2019 року щодо дозволу висвячення жінок у сан дияконів, нижчого рівня духовенства.