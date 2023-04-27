Литва планує виділити понад 3,1 млрд євро на закупівлю військових товарів

Міністерство національної оборони Литви планує виділити протягом наступних 10 років понад 3,1 млрд євро на закупівлю військових товарів.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

“Це становитиме щонайменше 12% щорічного загального оборонного бюджету. Порівняно з попередніми амбіціями вони зросли на п'яту частину”, - йдетьсяу повідомленні.

Міністерство національної оборони Литви накопичує військові резерви, що пов’язано не лише з напруженою ситуацією з безпекою в регіоні, а й із надзвичайно швидкою модернізацією литовських військ: системи ППО середньої дальності NASAMS, системи ракетного залпу HIMARS, бойові машини піхоти “Вілкас”, броньовані всюдиходи. Закуповуються машини JLTV, гаубиці PzH2000 і «Цезар», бойові безпілотники та інші засоби.

Зокрема, 2022 рік став рекордним у сфері військового накопичення, коли майже п’ята частина оборонного бюджету (18,3%) була спрямована на закупівлю військового запасу з урахуванням додаткових асигнувань, отриманих протягом року.

Близько 90% військових запасів складається з боєприпасів, а решта - різні інженерні засоби та вибухові матеріали.

Раніше голова оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.