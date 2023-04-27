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Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель обговорили прискорення постачання зброї та боєприпасів до України

Також дипломати торкнулися теми контактів України, ЄС та Китаю.

Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель обговорили прискорення постачання зброї та боєприпасів до України
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провели телефонну розмову.

Як написав у твітері Кулеба, під час бесіди йшлося про "останні контакти України та ЄС з Китаєм, а також шляхи поглиблення зв’язків з країнами Латинської Америки". 

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"Я також закликав Верховного представника закликати країни-члени ЄС прискорити постачання зброї та боєприпасів до України", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, напередодні послам Євросоюзу вкотре не вдалося домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України. Під загрозою голосування і в п'ятницю, 28 квітня - Швеція відмовляється ставити це питання у порядок денний, якщо не побачить спільної згоди усіх країн.

Перед цим Боррель заявляв, що кількість наданих Україні боєприпасів зростає та має збільшитися швидше найближчими днями.

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