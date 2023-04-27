Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель обговорили прискорення постачання зброї та боєприпасів до України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провели телефонну розмову.

Як написав у твітері Кулеба, під час бесіди йшлося про "останні контакти України та ЄС з Китаєм, а також шляхи поглиблення зв’язків з країнами Латинської Америки".

"Я також закликав Верховного представника закликати країни-члени ЄС прискорити постачання зброї та боєприпасів до України", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, напередодні послам Євросоюзу вкотре не вдалося домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України. Під загрозою голосування і в п'ятницю, 28 квітня - Швеція відмовляється ставити це питання у порядок денний, якщо не побачить спільної згоди усіх країн.

Перед цим Боррель заявляв, що кількість наданих Україні боєприпасів зростає та має збільшитися швидше найближчими днями.