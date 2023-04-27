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Шмигаль у Ватикані передав Папі Римському фотоальбом із зафіксованими злочинами росіян

Голова уряду висловив сподівання на участь Ватикана в реалізації української формули миру, зокрема у поверненні депортованих. 

Шмигаль у Ватикані передав Папі Римському фотоальбом із зафіксованими злочинами росіян
Денис Шмигаль і Папа Римський Франциск

Голова українського уряду Денис Шмигаль зустрівся в Ватикані з Папою Римським Франциском. Він передав Його святості фотоальбом про злочини росіян у Бучі, Бородянці та інших містах. 

Цей альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі. Шмигаль у Telegram також повідомив, що запросив Папу Римського до України.

"Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", – зазначив Шмигаль. 

Він висловив сподівання, що Ватикан доєднається до реалізації формули миру. 

"Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула Президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", – сказав Шмигаль. 

У березні Його святість говорив, що хоче поїхати до Києва, але за умови, якщо зможе відвідати і Москву. Він зазначив, що Ватикан не має мирного плану щодо війни в Україні, але є служба миру, в межах якої Ватикан працює, аби покласти край російському вторгненню.

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