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Зеленський і Мелоні обговорили оборонну співпрацю

У Римі 26 квітня пройшла конференція з відбудови України.

Зеленський і Мелоні обговорили оборонну співпрацю
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні продовження оборонної співпраці.

Про це очільник Української держави повідомив у Телеграмі. 

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу. Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи", - написав Зеленський.

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Нагадаємо, що у Римі 26 квітня пройшла двостороння конференція з відбудови України. Президент України виступив на заході онлайн.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з італійською колегою Джорджею Мелоні. За словами українського прем'єра, під час зустрічі говорили про активну участь Італії у відновленні нашої держави.

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