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Зеленський і Сі Цзіньпін провели першу за час війни телефонну розмову

Президент сподівається, що бесіда та призначення посла України дадуть поштовх розвитку відносин. 

Зеленський і Сі Цзіньпін провели першу за час війни телефонну розмову
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів першу за час повномасштабної війни телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Провів тривалу змістовну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", – повідомив Зеленський у Twitter.

Речниця МЗС Китаю повідомила, що розмова відбулася за ініціативи української сторони. Вона додала, що Китай відправить в Україну спецпредставника для "поглибленого діалогу" і "врегулювання кризи". Війну війною вона в заявах не назвала.

Речниця додала, що Китай надавав і надаватиме Україні гуманітарну допомогу, і що він виступає за політичне врегулювання "кризи". 

С Цзіньпін зустрічався із президентом РФ і напередодні, і під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а з українським президентом не говорив. У березні, перед візитом Сі до Москви, ЗМІ повідомляли про можливу підготовку телефонної розмови між китайським лідером та українським президентом. Втім станом на 21 березня Зеленський говорив, що конкретики стосовно розмови немає: "якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було". 

У Китаї говорили, що їхній лідер готовий поговорити із Зеленським, коли "будуть відповідні умови". 

Китай хоч і висловлював підтримку припнення війни, але прямо не засуджував росіян за вторгнення. На річницю повномасштабної війни Пекін презентував своє бачення миру, де, серед іншого, було скасування "односторонніх санкцій", тобто санкцій проти Росії. Україна цей "мирний план" коментувала обережно: висловлювала вдячність Китаю за ініціативу, але зазначала, що не з усіма пропозиціями може погодитись. 

Окремою гострою темою і питанні відносин між Києвом і Пекіном була загроза постачань росіянам китайської зброї. 

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