Білий дім "дуже-дуже уважно" стежить за візитом Сі Цзіньпіна до Москви, - CNN

У адміністрації президента США Джо Байдена "дуже - дуже уважно" стежать за поїздкою глави Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, оскільки висловлюють занепокоєння будь-якими закликами до припинення вогню в цей час.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі, передає CNN.

"Припинення вогню, оголошене прямо зараз, по суті, лише ратифікує завоювання Росією і дасть містеру Путіну більше часу, щоб справді оснастити, перепідготовити та відновити військові операції",- сказав Кірбі.

Він зазначив, що США "відкинуть" будь-які заклики до припинення вогню на зустрічі, оскільки "не в інтересах Китаю" постачати зброю Україні.

Кірбі також додав, що російсько-китайські відносини є "шлюбом з розрахунку, а не з любові".

"Це дві країни, які не мають особливої довіри між собою, але вони знаходять спільну причину у відсічі Заходу, у відсічі американського лідерства", - сказав він.

Кірбі сказав, що США не бачили жодного підтвердження розмови між Сі та президентом України Володимиром Зеленським, але закликав до обговорення.

"Якщо ви збираєтеся поїхати до Москви, і ви збираєтеся посидіти на три дні з президентом Путіним, і ви збираєтеся дізнатися його погляд на війну, яку він розпочав і яку він міг би закінчити сьогодні. Треба як мінімум взяти трубку, поговорити з президентом Зеленським і отримати тут українську перспективу", - звернувся він до китайського лідера.

Нагадаємо, раніше в МЗС України також заявили, що уважно стежать стежить за візитом Сі Цзіньпіна до Росії. "Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб вона припинила агресивну війну проти України", – сказав спікер МЗС Олег Ніколенко.

Як відомо, сьогодні Сі Цзіньпін приїхав до Путіна. Під час візиту він назвав КНР і РФ "хорошими сусідами та надійними партнерами". Ця поїздка до Росії – перша для Сі за чотири роки. Він також став першим закордонним лідером, який зустрівся з Путіним після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна.