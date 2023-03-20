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Німецькі БМП Marder уже прямують до України

У січні Німеччина повідомила, що передасть нашій державі 40 БМП.

Німецькі БМП Marder уже прямують до України
БМП Marder
Фото: Wikipedia

Німецьких бойові машини піхоти Marder уже прямують до України.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі, передає CNN.

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У січні Німеччина повідомила, що передасть Україні 40 БМП Marder. Тоді ж стало відомо, що українські солдати прибули до Німеччини, навчатися управляти цими транспортними засобами.

У Німеччині Marder поступово виводять з експлуатації, але сотні одиниць техніки все ще перебувають на озброєнні. Цю БМП використовували військові з початку 1970-их років, але постійно модернізовували.

Нагадаємо, у січні голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман підтвердила, що Німеччина виділить Україн БМП Marder. Вона додала, що після цього має здійснитися постачання танків Leopard.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер анонсував постачання 20 бойових машин Marder до кінця березня.

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