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У Бундестазі підтвердили надання Україні БМП Marder

Німеччина не вважає, що це може призвести до будь-якої ескалації. 

У Бундестазі підтвердили надання Україні БМП Marder
БМП Marder
Фото: Wikipedia

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман підтвердила, що Німеччина виділить Україн БМП Marder. Вона додала, що після цього має здійснитися постачання танків Leopard. 

"Що ми можемо зробити, ми повинні зробити", – сказала вона. 

Штрак-Ціммерманн додала, що виділення Німеччиною озброєння не є ескалацією: "є лише одна ескалація. Це сталося 24 лютого –російський напад на Україну, вбивство мирних жителів, ґвалтування жінок, зникнення дітей, катування".

Учора німецькі ЗМІ повідомили, що Німеччина розглядає можливість постачання в Україну бойових машин піхоти Marder, які давно просить українська влада. За даними британської газети The Guardian, їх можуть передати до березня. 

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