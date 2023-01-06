У Бундестазі підтвердили надання Україні БМП Marder

Німеччина не вважає, що це може призвести до будь-якої ескалації.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман підтвердила, що Німеччина виділить Україн БМП Marder. Вона додала, що після цього має здійснитися постачання танків Leopard.

"Що ми можемо зробити, ми повинні зробити", – сказала вона.

Штрак-Ціммерманн додала, що виділення Німеччиною озброєння не є ескалацією: "є лише одна ескалація. Це сталося 24 лютого –російський напад на Україну, вбивство мирних жителів, ґвалтування жінок, зникнення дітей, катування".

#PanzerLieferung | @MAStrackZi ist erleichtert, dass DE nun #Marder liefert. Das sei aber nur ein Schritt, es müssten zügig weitere Schritte vorbereitet werden, um der #Ukraine gegen die russische Gewalt zu helfen: "Was wir tun können, müssen wir tun." @fdp @mr_steinhaeuser pic.twitter.com/IWNjkjUxF6 — phoenix (@phoenix_de) January 6, 2023

.@MAStrackZi über Einwände gegen weitergehende Militärhilfe:



"Es gibt nur eine Eskalation. Die ist passiert am 24.02. 🇷🇺 hat 🇺🇦 angegriffen, tötet Zivilisten, lässt Frauen vergewaltigen, Kinder sind verschwunden, Folterungen. (...) deswegen: was wir tun können, müssen wir tun!" pic.twitter.com/kMZLbZ47kQ — Lena Berger (@lena4berger) January 6, 2023

Учора німецькі ЗМІ повідомили, що Німеччина розглядає можливість постачання в Україну бойових машин піхоти Marder, які давно просить українська влада. За даними британської газети The Guardian, їх можуть передати до березня.