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Росіянин написав у паспорті "Путін - х*йло!", щоб його не виганяли з України, - ДПСУ

Чоловік розповів, що повертатися на батьківщину він не бажає.

Росіянин написав у паспорті "Путін - х*йло!", щоб його не виганяли з України, - ДПСУ
Ілюстративне фото
Фото: dan-news.info

На Київщині прикордонники виявили росіянина 1984 року народження, який перевищив термін перебування в Україні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Чоловік розповів, що повертатися в Росію він не бажає.

"Під час перевірки його закордонного паспорта прикордонники виявили «народну творчість». У своєму російському паспорті громадянин намалював прапор України з написом «Україна понад усе». Графу «громадянство» чоловік взагалі закреслив", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка передали для подальшої перевірки співробітникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, влітку минулого року прикордонники затримали росіянина, який закопав свій паспорт у лісі і йшов пішки в Україну.

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