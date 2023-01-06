Чоловік розповів, що повертатися на батьківщину він не бажає.

На Київщині прикордонники виявили росіянина 1984 року народження, який перевищив термін перебування в Україні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Чоловік розповів, що повертатися в Росію він не бажає.

"Під час перевірки його закордонного паспорта прикордонники виявили «народну творчість». У своєму російському паспорті громадянин намалював прапор України з написом «Україна понад усе». Графу «громадянство» чоловік взагалі закреслив", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка передали для подальшої перевірки співробітникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, влітку минулого року прикордонники затримали росіянина, який закопав свій паспорт у лісі і йшов пішки в Україну.