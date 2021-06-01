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​​Росіянин закопав свій паспорт у лісі і пішов пішки в Україну, його затримали прикордонники

Після затримання порушник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином.

​​Росіянин закопав свій паспорт у лісі і пішов пішки в Україну, його затримали прикордонники
Фото: dpsu.gov.ua

На Сумщині прикордонники затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно перейти російсько-український кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Чоловіка, який близько другої години ночі пробирався до кордону під покровом темряви, за допомогою тепловізора виявив наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Миропілля». Після затримання порушник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього в нього виявили ксерокопію паспорта", - йдеться у повідомленні.

Документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав "десь у лісі".

Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. На затриманого оформлено документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання державного кордону. Міру покарання йому визначить суд.

Нагадаємо, раніше прикордонники Харківського загону зупинили15-річного росіянина, який прийшов пішки в Україну "в пошуках кращого життя".

У квітні 34-річний росіянин пропонував прикордоннику ДПСУ 75 тис. російських рублів, щоб потрапити в Україну.

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