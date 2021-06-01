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Екскомандира саперів, які загинули в Балаклії у 2019 році, судитимуть за халатність

Обвинувальний акт за ст.425 ККУ передано до суду.

Екскомандира саперів, які загинули в Балаклії у 2019 році, судитимуть за халатність
Фото: facebook.com/ato.gp.gov.ua

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у кримінальній справі проти колишнього військового у зв'язку з вибухами на арсеналі у Балаклії в 2019 році.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

31 травня обвинувальний акт проти колишнього майора передали до суду. Йому закидають недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України), наслідком якого стала гибель трьох військовослужбовців і поранення ще чотирьох.

Нагадаємо, що 15 листопада 2019 року під час розчищення території військового арсеналу у Балаклеї, де у 2017 році сталася велика пожежа, стались вибухи, внаслідок яких загинули двоє саперів, а ще один отримав смертельні поранення і помер через кілька днів у лікарні.

У березні 2021 року у зв'язку з цією подією повідомили підозру екскомандирові загону розмінування військової частини А1352.

За даними слідства, командир загону, всупереч вимогам статутів, перебував у будівлі на адміністративній території, знаючи, що має бути на ділянках підрозділів, що виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", і керувати діями підлеглих.

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