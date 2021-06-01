В зоні ООС окупанти 10 разів порушили припинення вогню за добу

Бойових втрат у лавах ООС немає.

Протягом минулої доби, 31 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, з яких 8 – обстрілів по позицій українських військових, одне дистанційне мінування та один проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Так, поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шумів – з мінометів 82-го калібру.

У районі Гнутового російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям наших воїнів.

Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська двічі – ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Зайцевого російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Станом на 7:00 1 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в ОБСЄ фіксують посилення напруги на Донбасі. Генсек ОБСЄ вважає, що для закінчення війни "необхідна стійка політична воля та співробітництво".