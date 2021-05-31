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КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом закривають на ремонт із 7 червня

Роботу контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду буде призупинено на два тижні.

КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом закривають на ремонт із 7 червня
Фото: Александр Рудоманов

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні між Херсонською областю та окупованим Кримом закривається на ремонт починаючи з 7 червня.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

"З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду “Чаплинка”. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ", - сказано в повідомленні.

В ОДА наголошують, що решта КПВВ на адмінмежі з Кримом - "Чонгар" і "Каланчак" - працюватимуть у штатному режимі.

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