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У Києві у 43-річного чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет

Постраждалого доставили до лікарні.

У Києві у 43-річного чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет
Архівне фото
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Сьогодні вночі до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зоологічній стався вибух.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.

Чоловіка госпіталізували. аразі поліцейські встановлюють обставини вибуху.

Також вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у березні в Бердянську двоє чоловіків загинули через вибух у квартирі.

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