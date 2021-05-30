“Київ змінюється. Але дещо не змінюється ніколи – це наша любов до Києва".

Лідер "Удару", мер Києва Віталій Кличко зворушливо привітав киян з днем міста.

У вітальному ролику, який опублікував на своїй сторінці голова виконкому партії Артур Палатний, він показав старі світлини з улюблених місць киян – Хрещатика, велотреку, стадіону «Олімпійський», Дніпровської набережної, Бессарабської площі.

“Київ змінюється. Але дещо не змінюється ніколи – це наша любов до Києва. З днем народження, улюблене місто”, - сказав Кличко.

Нагадаємо, у неділю, 30 травня кияни святкують День міста.

Київ вперше увійшов до топ-100 найкращих міст світу цього року, посівши 87 місце.