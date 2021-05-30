Дитину привезли до “Охматдиту” з тотальним ураженням легенів.

dsns.gov.ua

Зі Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні до Національної спеціалізованої дитячої лікарні “Охматдит” у Києві 30 травня транспортували 3-річну дівчинку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У дитини діагностували гострий респіраторний дистрес-синдром важкого ступеня з тотальним ураженням легенів, які не виконують свою функцію.

“Лікарі за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації штучно насичували кров киснем поза організмом. Цю систему штучного кровообігу привезли напередодні зі столиці”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

Із Запоріжжя дитину було вирішено транспортувати бортом санавіації після консультації фахівців, які також прибули з Києва.

Надалі її лікуванням займатимуться столичні лікарі.

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