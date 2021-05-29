Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО

"Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки і оборони".

Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства Україна - НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

28 травня відбулось засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки НАТО у форматі Процесу планування та оцінки сил з Україною. Засідання проводилось у комбінованому форматі - в залі для засідань штаб-квартири НАТО та онлайн. У заході взяли участь делегації України та Альянсу.

Делегація України, яку очолював заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, складалась із представників Міністерства оборони України та Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства у справах ветеранів України, Служби безпеки України, а також Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Делегацію НАТО, до якої увійшли представники держав-членів Альянсу, Департаменту операцій Міжнародного секретаріату НАТО, а також Міжнародного військового штабу НАТО, очолював Джон Манза, помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій.

"Україна є та залишається найбільш важливим партнером Альянсу. НАТО підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки і оборониˮ — зазначив помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джон Манза.

Нагадаємо, черговий саміт лідерів країн альянсу відбудеться 14 червня в Брюселі. Попередній саміт відбувся в грудні 2019 року у Великобританії. У 2020 році лідери альянсу не збиралися через пандемію коронавірусу. Як повідомлялося, рішення про надання Україні ПДЧ не буде ухвалюватися під час червневого саміту НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше висловив розчарування тим, що НАТО не знайшло формат участі України в саміті. "Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, зрештою стануть членами НАТО, та наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ", - зазначив він.