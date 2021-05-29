У Дніпропетровській області внаслідок зіткнення легковика та вантажного самоскиду загинуло четверо осіб.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“29-го травня о 00:01 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Н-31 “Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка”, 68км+980м поблизу села Могилів Царичанського району”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Рятувальники встановили, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів: легкового автомобілю “Toyota RAV4” та спеціалізованого вантажного самоскиду “Ford Cargo 4142D”.

Внаслідок ДТП загинуло 4 особи (водій та пасажири легкового автомобілю: жінки 1992 та 1997 років народження та чоловіки 1961 та 1984 років народження.

Фото: dp.dsns.gov.ua

“Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Працівниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди”, – йдеться у повідомленні.

До надання допомоги було залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Працівники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 15 травня на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" у Харківській області легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою, що їхала у попутному напрямку. В результаті аварії загинули водій та пасажир легковика.