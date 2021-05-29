Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Білорусь може призупинити експорт бензину А-95 в Україну, - ЗМІ
Білорусь може призупинити експорт бензину А-95 в Україну, - ЗМІ
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
В Ірпені з зали суду втік підозрюваний
В Ірпені з зали суду втік підозрюваний
США розслідують можливу змову українських посадовців для допомоги Трампу, – NYT
США розслідують можливу змову українських посадовців для допомоги Трампу, – NYT
ГоловнаСуспільствоПодії

На Дніпропетровщині зіткнулися легковик та вантажний самоскид, загинуло четверо осіб

Причину аварії встановлюють поліцейські.

У Дніпропетровській області внаслідок зіткнення легковика та вантажного самоскиду загинуло четверо осіб.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“29-го травня о 00:01 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Н-31 “Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка”, 68км+980м поблизу села Могилів Царичанського району”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Рятувальники встановили, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів: легкового автомобілю “Toyota RAV4” та спеціалізованого вантажного самоскиду “Ford Cargo 4142D”.

Внаслідок ДТП загинуло 4 особи (водій та пасажири легкового автомобілю: жінки 1992 та 1997 років народження та чоловіки 1961 та 1984 років народження.

Фото: dp.dsns.gov.ua

“Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Працівниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди”, – йдеться у повідомленні.

До надання допомоги було залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Працівники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 15 травня на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" у Харківській області легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою, що їхала у попутному напрямку. В результаті аварії загинули водій та пасажир легковика.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також