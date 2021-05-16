Фото: http://hk.npu.gov.ua/

15 травня на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" у Харківській області легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою, що їхала у попутному напрямку. В результаті аварії загинули водій та пасажир легковика.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ-21063" під керуванням 54-річного водія їхав з Харкова в напрямку Чугуєва. Під час руху водій легковика та допустив зіткнення з вантажним автомобілем "Opel Movano", який повільно рухався в попутному напрямку попереду нього і проводив дорожні роботи”, - йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що від отриманих в результаті ДТП тілесних ушкоджень водій і 48-річна пасажирка ВАЗу померли на місці.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Зі слів родичів загиблого, чоловік раніше переніс інсульт і втрачав свідомість.

Фото: http://hk.npu.gov.ua/

Фото: http://hk.npu.gov.ua/

Фото: http://hk.npu.gov.ua/

Слідчим інформація за фактом аварії внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що того ж дня у Бердянському районі Запорізької області через п’яного водія загинула жінка, ще 6 осіб травмувалися.