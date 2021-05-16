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Зеленський завтра відвідає форум “Україна 30. Цифровізація”

Під час заходу представлять нові е-послуги для водіїв і забудовників.

Зеленський завтра відвідає форум “Україна 30. Цифровізація”
Фото: Офіс президента

17-19 травня відбудеться Всеукраїнський форму “Україна 30. Цифровізація”.

У ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський, повідомила пресслужба ОПУ.

Також серед учасників заходу – члени уряду, очільники профільних відомств, представники IT-індустрії, вітчизняні й міжнародні експерти у сфері діджиталізації, обговорюватимуть цифрову трансформацію України.

На форумі, зокрема, порушуватимуться такі теми: цифрова грамотність та е-освіта, перехід до режиму paperless, цифровізація промисловості, природоохоронної сфери України, будівельної галузі та розвиток «розумних» міст.

Також обговорюватимуться можливості забезпечення рівного цифрового доступу для широких верств суспільства, кібербезпека та розвиток системи захисту персональних даних українців.

Крім того, в межах форуму відбудеться презентація нових ініціатив і продуктів у державному діджиталі, зокрема нових е-послуг для водіїв і забудовників, мобільного електронного підпису ДіяID, автоматичної реєстрації ФОП без державного реєстратора.

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