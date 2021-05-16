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Завтра Півдню та Центру України прогнозують град та шквали

У регіонах встановлено І рівень небезпечності – жовтий.

Завтра Півдню та Центру України прогнозують град та шквали
Фото: vinnica.info

У понеділок, 17 травня в Україні прогнозують грози. Вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У регіонах встановлено І рівень небезпечності – жовтий.

“У Києві та Київській області 17 травня грози ( I рівень небезпечності, жовтий)”, – йдеться у повідомленні.

Як пише interfax.com.ua з посиланням на Укргідрометцентр, температура повітря вночі 9-14°, вдень 18-23°, на Лівобережжі вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У Києві в понеділок короткочасні дощі, вночі невеликі, грози. Температура повітря вночі 12-14°, вдень 18-20°.

У вівторок вночі, 18 травня, на Правобережжі, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град (у Карпатському регіоні значні дощі).

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі 5-10°, вдень 11-16°; на решті територій вночі 8-13°, вдень 15-20°, на сході та південному сході країни до 24°.

У Києві у вівторок короткочасні дощі, вночі невеликі, грози. Температура повітря вночі 10-12°, вдень 17-19°.

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