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На Прикарпатті сталася пожежа у лікарні

Вогонь зайнявся в ординаторській.

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували займання в Лисецькій центральній районній лікарні.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“15 травня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Лисецькій ЦРЛ в селищі міського типу Лисець на вулиці Радчанській”, – йдеться у повідомленні.

До місця події було направлено вогнеборців 1-ої ДПРЧ, 2-ої ДПРЧ, 4-ої ДПРЧ, МПК Ст. Лисець та чергову зміну ОКЦ.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Як з'ясувалося, виникла пожежа стелі в ординаторській на другому поверсі.

“Завдяки оперативності рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню та в найкоротші терміни ліквідувати займання. Постраждалих немає”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, у квітні у місті Долина Івано-Франківської області виникла пожежа в двоповерховій будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні.

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