З початку травня на водоймах загинуло 43 українці

На водоймах України продовжують гинути люди, з початку травня з води вилучено вже 43 потопельники, серед них 3 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Тепла погода традиційно спонукає громадян вирушати на відпочинок до водойм. Здебільшого, це найближчі до місця проживання річки, озер, або ж ставки. Однак зручно не означає безпечно. Саме тому, найбільша кількість трагічних випадків фіксується саме на таких "диких" місцях відпочинку”, – зазначили рятувальники.

Фото: dsns.gov.ua

Зокрема, 14 травня на Вінниччині, в с. Пляцина Барського району, під час купання на ставку втопився хлопчик 2008 року народження.

На Київшині цього ж дня, від правоохоронців рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на р. Дніпро в м. Переяславі втопився чоловік 1955 року народження.

А в Миколаєві водолази вилучили потопельника 1963 року народження з р. Інгул.

“Тож, в усіх областях України посилено роз'яснювальну профілактичну роботу серед громадян, під час якої фахівці ДСНС закликають людей не наражати свої життя на небезпеку, відпочиваючи біля водойм”, – додали надзвичайники.

Фото: dsns.gov.ua

У ДСНС просять неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки.

Зокрема, заборонено купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей, вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени, стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього і купатися наодинці.

А також: використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання, плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання, вживати спиртні напої до та під час купання і підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання.

Фото: dsns.gov.ua

Не можна допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг, подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати, дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса і дозволяти купання дітей без супроводу дорослих.