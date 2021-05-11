Фото: mvs.gov.ua

У місті Ніжині Чернігівської області розгортається інфраструктура обслуговування авіаційної техніки Міністерства внутрішніх справ. Там будуть обслуговуватись гелікоптери Держслужби з надзвичайних ситуацій, прикордонників, Національної гвардії та поліції.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив сьогодні, 11 травня, під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Фото: mvs.gov.ua

"У перспективі цей майданчик стане центром технічного обслуговування гелікоптерів також для наших європейських партнерів", - сказав він.

Зазначається, що наприкінці 2020 року на баланс Національної поліції передано геліко́птерний майданчик "Канів" у Черкаській області. На його базі створено Центр авіаційного забезпечення Нацполіції.

Фото: mvs.gov.ua

Арсен Аваков наголосив, що у планах на цей рік - отримання ще 28 гелікоптерів для потреб усіх служб системи МВС. Наразі Національна поліція отримала перші 2 сучасні гелікоптери H145 Airbus Hellicopters, 2 гелікоптери Н125 отримала Держприкордонслужба, 8 машин вже стали до роботи у Державній службі з надзвичайних ситуацій та Нацгвардії.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що цього року спільно з Міністерством охорони здоров’я, МВС запровадило систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС.

"Українці отримають максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю. Це критично важливо у важкодоступних та віддалених районах країни", - сказав він.

Аваков наголосив, що МВС наразі реалізує, а також планує розпочати цього року декілька масштабних проєктів.

"У рамках міжурядового Договору з Французькою Республікою триває активна співпраця щодо посилення морської безпеки і охорони кордону України. Завдяки цьому проекту українські прикордонники отримають сучасні катери, а промисловість України - технології щодо їх подальшого виробництва", - сказав він.

Фото: mvs.gov.ua

Глава МВС наголосив, що локалізація 25% виробництва буде здійснена на суднобудівному заводі "Нібулон" у Миколаєві. Таким чином, українські корабельники отримають досвід міжнародної кооперації та доступ до сучасних світових технологій виробництва швидкісних суден.

Сьогодні в рамках проведення Всеукраїнського форму "Україна 30" МВС продемонструвало сучасну техніку, яка використовується всіма підрозділами системи міністерства.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, що з 1 квітня вертоліт ДСНС перебуває на постійному чергуванні на Львівщині для надання екстреної допомоги населенню шістьох західних областей. Лише за перший місяць роботи вдалося врятувати сім громадян, які потребували термінової медичної допомоги.