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У середу в Україні очікується невелике похолодання, окрім західних областей

У четвер в більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

У середу в Україні очікується невелике похолодання, окрім західних областей

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску і прохолодна повітряна маса, лише в західних областях збережеться тепла погода.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

На Лівобережжі, в південних областях, удень і в Карпатах невеликий дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+10, вдень +13...+18°, у західній частині +19...+24 градуси.

У Києві в середу без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+10°, вдень +14...+16.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 травня найвища температура вдень була +28,9 у 2013 році, найнижча вночі -2,4 у 1900 році.

У четвер, 13 травня, в західних, північних, удень і в більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +4...+9 тепла, на Закарпатті +9...+14; вдень +14...+19, у південних і східних областях +18...+24 градуси.

У Києві в четвер невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +6...+8  тепла, вдень +16...+18.

11 травня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях була +11...+15, в Дніпрі, в межах Києва +11.

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