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Вночі у неділю в Україні заморозки, вдень до +20

У південно-східній частині країни короткочасні дощі.

Вночі у неділю в Україні заморозки, вдень до +20
Фото: seeds.org.ua

Вночі у неділю, 9 травня у більшості західних областей сильні заморозки у повітрі 0-3°, ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Про це пише ДСНС з посиланням на дані УкрГідрометцентру.

У північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, І рівень небезпечності – жовтий.

У неділю буде практично без опадів, лише у південно-східній частині вночі короткочасні дощі, місцями грози, пише Interfax.ua.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. На Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 12-17°, на крайньому заході до 20°.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15°.

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