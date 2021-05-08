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У Черкасах горів шовковий комбінат

Зайнялась тканина в рулонах на складі.

У Черкасах рятувальники ліквідували пожежу на території Черкаського шовкового комбінату.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“7 травня о 11:28 до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про пожежу на території ПрАТ “Черкаський шовковий комбінат””, – йдеться у повідомленні.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Відомо, що зайнялась тканина в рулонах на першому поверсі трьохповерхової складської будівлі.

Пожежу на об’єкті ліквідовували 65 рятувальників, серед них – курсанти чергового караулу навчальної пожежно-рятувальної частини Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобилю.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Фото: ck.dsns.gov.ua

Площа займання сягнула 150 квадратних метрів. 0 12:59 пожежу загасили.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Вінниці сталась масштабна пожежа в офісній будівлі на вулиці Бевза, у результаті загинула людина.

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