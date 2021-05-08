Україна відзначає День пам'яті та примирення

Сьогодні, 8 травня Україна разом зі світом відзначає День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті більш ніж 80 млн жертв Другої світової війни.

Саме 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла “Акт про беззастережну капітуляцію” Збройних сил Нацистської Німеччини. Цього дня у багатьох містах Європи та США було проведено велелюдні святкування.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченою до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, 8 та 9 травня проголошено Днями пам'яті та примирення, що присвячені пам'яті жертв війни. ООН запропонувала відзначати один чи обидва ці дні.

В Україні ця пам'ятна дата була встановлена Верховною Радою в 2015 році в рамках реалізації політики декомунізації. Тоді ж було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Символом Дня пам'яті і примирення є червоний мак. Радянська символіка в Україні заборонена.

“Коли говоримо “ніколи знову”, маємо на увазі передусім дуже конкретне “ніколи не забути”. Тому й відзначається в багатьох країнах цей День – пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі. Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження”, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. “Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому. Ніколи не забути, що Друга світова стала найстрашнішою в історії людства. Тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру. Поважати їх – обов'язок усіх людей, а особливо – очільників держав та інших політиків”, – написав президент.

Зеленський закликав не забувати, що мир втрачається надзвичайно легко і це справжнє щастя, коли вдається його відновити.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив у своєму Телеграм-каналі, що у День пам’яті та примирення "ми схиляємо голову перед загиблими та висловлюємо пошану до тих, хто віддав життя за світ без війни". "Їхній героїзм і жертовність нагадують про те, як легко втратити мир і як важко його повернути”, - зазначив він.

Нагадаємо, майже половина українців визнають відповідальність СРСР за початок Другої світової війни.