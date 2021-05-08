Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
Кіт Геращенка вліз у кадр під час прямого включення
Кіт Геращенка вліз у кадр під час прямого включення
Уряд визнав незадовільною роботу наглядової ради та виконоргану "Укргідроенерго" (оновлено)
Уряд визнав незадовільною роботу наглядової ради та виконоргану "Укргідроенерго" (оновлено)
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
НБУ показав, у якому вигляді продають на брухт копійки
НБУ показав, у якому вигляді продають на брухт копійки
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі стріляли біля Південного, Мар’їнки та Авдіївки

Зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню окупантами.

На Донбасі стріляли біля Південного, Мар’їнки та Авдіївки
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку суботи, 8 травня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Біля Мар’їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Сьогодні бойових втрат серед наших захисників не було.

Нагадаємо, у військовому шпиталі у Харкові помер військовий з Полтавщини – старший солдат Віктор Городніченко, якого російський снайпер підстрелив 28 квітня.

6 травня у зоні бойових дій загинули двоє українських військових, ще одного важко поранило.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також