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Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. 

Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики тричі відкривали вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу ПІСКІВ. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецька та Невельське, а біля Авдіївки - ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Нагадаємо, сьогодні глави МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу з'їздили в зону ООС.

Протягом 6 травня в районі проведення ООС було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. Двоє військових загинули, одного - важко поранено.

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