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У Ніжині під час тренувального стрибка з парашутом розбився рятувальник ДСНС

Парашут розкрився, але не повністю наповнився повітрям.

У Ніжині під час тренувального стрибка з парашутом розбився рятувальник ДСНС
Архівне фото
Фото: cn.dsns.gov.ua

У Ніжині на території спеціального авіазагону ДСНС України під час тренувального стрибка з парашутом розбився рятувальник.

Про це повідомив мер міста, колишній депутат Верховної Ради Олександр Кодола.

"Сьогодні увечері на території Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС України в ході відпрацювання стрибків з парашутом загинув рятувальник-інструктор Андрій Хіміч. Проводилися планові тренування по підготовці до рятувально-пошукових робіт. Під час виконання стрибка з висоти 150 м парашут Андрія не повністю наповнився повітрям. Андрій Хіміч народився 23.08.1986 року, проживав у Ніжині, прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби", - написав Кодола у фейсбуці.

Нагадаємо, що у 2019 році Києві чоловік застряв на стовпі після того, як стрибнув з парашутом з 30 поверху.

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