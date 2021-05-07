Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
ГоловнаСуспільствоПодії

В управлінні поліції в Києві померла затримана

Жінка не мала постійного місця проживання і була затримана за крадіжку.

В управлінні поліції в Києві померла затримана
Фото: ombudsman.gov.ua

У Святошинському управлінні поліції Києва вночі 7 травня померла жінка, яку затримали за крадіжку з магазину.

Про це повідомляється на сайті столичної поліції.

Жінка не мала постійного місця проживання і неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Цього разу їй інкримінували ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили у кімнату для затриманих, де вона знаходилася сама. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило.

Вранці її виявили мертвою.

Справою буде займатися Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що на початку цього року в Святошинському управлінні поліції моніторинговий візит провели працівники секретаріату омбудсмана. Вони з'ясували, що там не забезпечується фіксація тілесних ушкоджень медичним працівником.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також