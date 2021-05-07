В управлінні поліції в Києві померла затримана

Жінка не мала постійного місця проживання і була затримана за крадіжку.

У Святошинському управлінні поліції Києва вночі 7 травня померла жінка, яку затримали за крадіжку з магазину.

Про це повідомляється на сайті столичної поліції.

Жінка не мала постійного місця проживання і неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Цього разу їй інкримінували ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили у кімнату для затриманих, де вона знаходилася сама. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило.

Вранці її виявили мертвою.

Справою буде займатися Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що на початку цього року в Святошинському управлінні поліції моніторинговий візит провели працівники секретаріату омбудсмана. Вони з'ясували, що там не забезпечується фіксація тілесних ушкоджень медичним працівником.