Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

У Голосіївському районі Києва трапилася пожежа в парку "Совські ставки". За попередньою інформацією, підпалили суху траву, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"Підпалювача затримали на місці. На місці екіпаж патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що горів очерет на Совських ставках.

"О 16:23 пожежу було локалізовано на площі 500 кв. м та о 16:29 ліквідовано. На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу", - додали рятувальники.

Жертв і постраждалих нема, причини загоряння, за офіційною інформацією, встановлюються.

Фото: ДСНС

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: Facebook Совські ставки нижній каскад

На території цього парку збираються створити екопарк - екологічна комісія Київської міськради вже погодила відповідне рішення. Одночасно його територію просять віддати від забудову.