Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві трапилася пожежа в парку "Совські ставки" (оновлено)

За попередньою інформацією, хтось підпалив сухостій. 

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

 У Голосіївському районі Києва трапилася пожежа в парку "Совські ставки". За попередньою інформацією, підпалили суху траву, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. 

"Підпалювача затримали на місці. На місці екіпаж патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що горів очерет на Совських ставках.

"О 16:23 пожежу було локалізовано на площі 500 кв. м та о 16:29 ліквідовано. На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу", - додали рятувальники. 

Жертв і постраждалих нема, причини загоряння, за офіційною інформацією, встановлюються. 

Фото: ДСНС

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi
Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: Facebook Совські ставки нижній каскад

На території цього парку збираються створити екопарк - екологічна комісія Київської міськради вже погодила відповідне рішення. Одночасно його територію просять віддати від забудову.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також