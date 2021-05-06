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У Вінниці сталась масштабна пожежа в офісній будівлі, є загиблий

Гасіння ускладнене через велику площу пожежі та сильний вітер.

Фото: dsns.gov.ua

У Вінниці сталась масштабна пожежа в офісній будівлі на вулиці Бевза.

Як повідомляється у фейсбуці обласного управління ДСНС, інформація про пожежу надійшла до служби порятунку "101" ще о 12:34, але локалізувати її вдалося тільки через пів години. Гасіння ускладнене через велику площу пожежі та сильний вітер - вогонь швидко поширюється  покрівлею споруди на складські приміщення. 

Попри це рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення Укргазбанку та кафе.

На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки.

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій

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