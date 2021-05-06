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На Донбасі внаслідок обстрілу поранено українського військового

Стан здоров’я захисника – задовільний.

На Донбасі внаслідок обстрілу поранено українського військового
Фото: пресс-служба СНБО

Внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів в зоні бойових дій на сході України один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ “Північ”.

“Внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний. На дії противника наші воїни відкрили вогонь у відповідь”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, з початку доби 5 травня в зоні операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

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