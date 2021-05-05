На площі Свободи у Харкові з'являться дерева

Харківська влада вирішила встановити пересувні клумби з деревами на площі Свободи.

На сайті мерії сказано, що таке рішення ухвалили через автомобілістів.

"Водії машин, в тому числі іноземці, на величезній швидкості їздять по центральній частині площі Свободи. Це небезпечно, і, крім того, залишаються сліди, які практично неможливо змити. Харків'яни обурені цією поведінкою, і ми неодноразово зверталися з цього приводу в поліцію. Я особисто телефонував правоохоронним органам. Патрульна поліція складає адміністративні протоколи, але це не дає очікуваного результату. Тому мною було прийнято рішення встановити спеціальні клумби", - сказав секретар Харківської міської ради, в.о. мера Ігор Терехов.

Клумби будуть переносними, щоб їх можна було забирати на час міських заходів.

Нагадаємо, що площа Свободи - найбільша в Україні.