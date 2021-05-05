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"Слугу народу" готові підтримати більше 21% українців, "Євросолідарність" – 17%, – соцопитування КМІС

Рейтин ОПЗЖ порівняно з лютим упав. 

Лідером електоральних симпатій у квітні стала партія "Слуга народу". Згідно із опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, її б підтримали 21,3% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. 

На другому місці - "Європейська солідарність" із 17% підтримки, а на третьому - ОПЗЖ із 12,2%. 

На четвертому нині - "Батьківщина" з 10,2%, але її відрив від ОПЗЖ перебуває в межах статистичної похибки.

"Подолала б прохідний бар’єр також партія «Сила і Честь» (5,2% і 7,6%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (2,8% і 4,1%), «Українська стратегія Гройсмана» (2,7% і 3,9%) та «Громадянська позиція» (2,5% і 3,7%)", - йдеться у звіті за результатами соціологічного опитування.

Порівняно з лютим, зросла підтримка партії "Слуга народу" (+5,8% серед тих, хто визначився з вибором). У меншій мірі, але також простежується ріст підтримки "Громадянської позиції" (+1,9%) і "Національного корпусу" (+0,7%). Рейтинг знижується у ОПЗЖ (-4,6%), "Батьківщини" (-3%), "Голосу"(-2,1%). У випадку "ЄС" рейтинг не змінився порівняно з лютим.

Опитування проводилося 6-22 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

 

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