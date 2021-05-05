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На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок

Хлопця відправили під цілодобовий домашній арешт.

На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Фото: tp.npu.gov.ua

У селі Глещавій, на Тернопільщині, 24-річний колишній військовослужбовець операції Об'єднаних сил на Донбасі, захищаючи себе і свою матір від шістьох однолітків, смертельно поранив одного із зловмисників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Інцидент стався близько опівночі 2 травня. За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шести осіб приїхала до сусіднього села на дискотеку.

"У клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, щоб уникнути бійки, біг додому і закрився. Однак компанія з шести осіб прийшла вночі до нього на подвір'я. Вони вирвали дверні ручки і вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом із хлопцем була мама. Він злякався за неї", - розповіли в поліції.

Фото: tp.npu.gov.ua

Зазначається, що про "непроханих гостей" хлопець повідомив на лінію "102" і після цього відразу вийшов до них із ножем.

Коли розпочалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників.

Фото: tp.npu.gov.ua

"Поранення виявилося смертельним. Постраждалий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові. Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Хлопцеві оголосили підозру згідно зі статтею 118 КК. Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Триває слідство", - додали в поліції.

Фото: tp.npu.gov.ua

Нагадаємо, у селі Сухолуччя біля Києва п'ятеро злочинців спробували пограбувати будинок місцевого жителя, але він дав їм збройну відсіч і застрелив одного з грабіжників.

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