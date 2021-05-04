Завтра в Україні буде тепло та майже без дощу

6 травня у південних та східних областях країни 18-23°.

У найближчу добу в Україні очікується холодна ніч і теплий день.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на Укргідрометцентр.

У середу, 5 травня, в усій країні буде майже без опадів, тільки на Закарпатті ввечері невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в більшості областей, окрім крайнього півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°. Удень 16-21° тепла.

У Києві також без опадів. Температура повітря вночі 2-4° тепла, вдень 18-20°.

У четвер, 6 травня, в Україні, крім південно-східної частини, часом невеликі, подекуди помірні дощі, вночі на високогір'ї Карпат із мокрим снігом.

Вітер переважно південний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с. На заході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 6-11, вдень 12-17°. У південних і східних областях 18-23°.

У Києві невеликий дощ. Температура повітря вночі 8-10°, удень 14-16°.