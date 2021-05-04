На пр. Степана Бандери у Києві до кінця травня обмежать рух транспорту

Із 00:00 5 травня до 31 травня на проспекті Степана Бандери у Києві частково обмежать рух транспорту.
Про це повідомила Київрада з посиланням на “Київавтодор”.
На проспекті Степана Бандери триває капітальний ремонт – там розпочинають новий етап оновлення магістралі.
Роботи на цій частині триватимуть до кінця травня. Під час робіт рух буде обмежено частково.
Проїзд транспорту буде організовано по 2 смуги в кожному напрямку.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Борщагівській частково обмежено рух транспорту до 1 вересня.