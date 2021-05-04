На пр. Степана Бандери у Києві до кінця травня обмежать рух транспорту

Проїзд транспорту буде організовано по 2 смуги в кожному напрямку.

Із 00:00 5 травня до 31 травня на проспекті Степана Бандери у Києві частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомила Київрада з посиланням на “Київавтодор”.

На проспекті Степана Бандери триває капітальний ремонт – там розпочинають новий етап оновлення магістралі.

Працюватимуть на ділянці від станції “Зеніт” до просп. Оболонського.

Роботи на цій частині триватимуть до кінця травня. Під час робіт рух буде обмежено частково.

Проїзд транспорту буде організовано по 2 смуги в кожному напрямку.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Борщагівській частково обмежено рух транспорту до 1 вересня.