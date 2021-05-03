В Одесі пройшов Марш захисників міста
В Одесі пройшов Марш захисників міста
NASA призупинило угоду з Маском щодо відрядження астронавтів на місяць через скарги
NASA призупинило угоду з Маском щодо відрядження астронавтів на місяць через скарги
Американський космічний корабель компанії Маска повернувся на Землю з чотирма астронавтами
Американський космічний корабель компанії Маска повернувся на Землю з чотирма астронавтами
Проросійські тролі писали коментарі під текстами провідних англійських ЗМІ для дезінформації щодо України, - МЗС Великобританії
Проросійські тролі писали коментарі під текстами провідних англійських ЗМІ для дезінформації щодо України, - МЗС Великобританії
Зеленський назвав святкування Великодня вдома проявом турботи й любові і поїхав у Карпати
Зеленський назвав святкування Великодня вдома проявом турботи й любові і поїхав у Карпати
Всі 27 країн Євросоюзу засудили введені Росією санкції
Всі 27 країн Євросоюзу засудили введені Росією санкції
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
Незалежні експерти з комітету призначень в наглядові ради призупиняють роботу в Україні, - ЗМІ
Незалежні експерти з комітету призначень в наглядові ради призупиняють роботу в Україні, - ЗМІ
Велика Палата Верховного Суду скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом
Велика Палата Верховного Суду скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти три рази порушили режим припинення вогню

Стріляли біля Пісків, Кримького та Луганського.

Окупанти три рази порушили режим припинення вогню
Фото: ukrinform.ua

З початку понеділка, 3 травня у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, – наголошують українські військові.

Нагадаємо, 1 травня збройні формування Росії 12 разів обстріляли підрозділи Об'єднаних сил, зокрема із забороненої мінськими домовленостями зброї. Було поранено одного українського захисника.

2 травня окупанти стріляли біля Катеринівки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також