Окупанти три рази порушили режим припинення вогню

З початку понеділка, 3 травня у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, – наголошують українські військові.

Нагадаємо, 1 травня збройні формування Росії 12 разів обстріляли підрозділи Об'єднаних сил, зокрема із забороненої мінськими домовленостями зброї. Було поранено одного українського захисника.

2 травня окупанти стріляли біля Катеринівки.