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Російські найманці мінують поля і дороги на сході України

У полях біля Верхньошироківського, неподалік Донецька виявлено близько 1350 протитанкових мін.

Російські найманці мінують поля і дороги на сході України
Фото: EPA/UPG

Українська сторона СЦКК повідомляє про те, що російські збройні формування продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, 28 квітня безпілотник СММ ОБСЄ середнього радіусу дії вперше виявив близько 1350 протитанкових мін у двох полях біля Верхньошироківського, неподалік Донецька. Трохи далі від того ж населеного пункту виявлено ще 130 протитанкових мін та 4 міни були виявлені на блокпосту біля населеного пункту Хрещатицьке.

29 квітня, у полі за 1,5 км від Сигнального, що поблизу Донецька, БПЛА Місії уперше зафіксував близько 600 мін, які належать збройним формуванням. 98 протитанкових мін, встановлених нещодавно, БПЛА ОБСЄ виявив неподалік населеного пункту Олександрівка.

“Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки у районі лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби в зоні бойових дій на Сході України було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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