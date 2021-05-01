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Український військовий отримав поранення біля Водяного

Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню.

Український військовий отримав поранення біля Водяного
Фото: ukrinform.ua

Протягом п'ятниці, 30 квітня, в районі проведення бойових дій на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Піски російські окупанти двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а у передмісті Авдіївки – з автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Широкине збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Станом на 07:00 1 травня зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військових.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляє про чергові обстріли збройними формуваннями Російської Федерації населених пунктів поблизу лінії розмежування.

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