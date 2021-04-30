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Окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку цієї доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операціх Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік селища Красногорівка противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу Авдіївки російські окупанти здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Піски - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли населені пункти біля лінії розмежування.

26 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

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