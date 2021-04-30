​РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу, - джерела

"По контрабандистам буде продовження - готують нові списки".

Рада національної безпеки та оборони може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу.

Про це LB.ua розповіли джерела, близькі до керівництва правоохоронних органів.

"РНБО розгляне можливість запровадження санкцій проти людей, які займаються "скрутками" (фіктивним зменшенням податкового зобов'язання зі сплати ПДВ) та "обналом", а також лідерів злочинного світу", - розповів співрозмовник LB.ua.

Також він зазначив, що "по контрабандистам буде продовження - готують нові списки".

"Важливо зазначити: такі рішення перебувають у стані підготовки. За словами ще одного профільного співрозмовника: «база готується, але важко сказати, коли саме це відбудеться - пов’язано з поточними подіями. Якщо відбувається щось екстраординарне, зрозуміло, що СНБО має негайно реагувати і поточні питання відкладаються", - зазначив він.

За інформацією LB.uaщодо розширення санкційного списку контрабандистів, до нього, зокрема, можуть додати осіб, причетних до контрабанди сигарет у Європу у великих обсягах.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 2 квітня було прийнято рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топ-10 української контрабанди". Як повідомили в СБУ, щодо всієї "топдесятки" українських контрабандистів відкрили кримінальні провадження.

Санкції щодо трьох громадян передбачали втрату громадянства. Один з них, король контрабанди Вадим Альперін, оскаржує позбавлення українського паспорта в суді.

16 квітня ЗМІ оприлюднили список ще 12 контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції.