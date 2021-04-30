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На Київщині 49-річний чоловік зґвалтував свою 91-річну бабусю

Суд заарештував його на два місяці.

На Київщині 49-річний чоловік зґвалтував свою 91-річну бабусю
Фото: Скріншот відео

У селі Гоголів Броварського району Київської області 49-річний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Як з’ясувалося, того вечора чоловік із знайомим вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Сьогодні, 30 квітня, Броварський міжрайонний суд заарештував чоловіка на 60 діб.

Нагадаємо, днями помер Віталій Рудзько, який напав на Анастасію Лугову в поїзді "Маріуполь - Київ" влітку 2020 року і перебував під вартою.

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