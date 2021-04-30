З України видворили "вора в законі" Міндію Гальського

У четвер, 29 квітня, з України примусово видворили "вора в законі" Міндію Гальського (справжнє прізвище - Шеклашвілі), якого поліція затримала у Харкові ще на початку грудня 2019 року.
"«Вор в законі» на прізвисько «Міндія Гальській» незаконно потрапив до України з Російської Федерації та мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, аби визначитися з напрямками майбутньої «діяльності» і встановити свій злочинний вплив", - йдеться на сайті поліції.
Разом з ним з України видворили 42-річного "кримінального авторитета", засудженого в Росії за вчинення особливого тяжких злочинів. Його затримали у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.
Весь цей час вони знаходилися в пунктах тимчасового перебування нелегалів.
Вчора їх видворили до Росії із забороною в’їзду в Україну строком на п'ять років.
Нагадаємо, що у червні 2020 року Верховна Рада включила до Кримінального кодексу поняття "вор у законі" і "сходка". "Вором у законі" вважається людина, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям або можливостям здійснює злочинний вплив.
Міндію Гальського затримали ще до набрання чинності цього закону.