З України видворили "вора в законі" Міндію Гальського

Його затримали у Харкові більше року тому.

Фото: npu.gov.ua

У четвер, 29 квітня, з України примусово видворили "вора в законі" Міндію Гальського (справжнє прізвище - Шеклашвілі), якого поліція затримала у Харкові ще на початку грудня 2019 року.

"«Вор в законі» на прізвисько «Міндія Гальській» незаконно потрапив до України з Російської Федерації та мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, аби визначитися з напрямками майбутньої «діяльності» і встановити свій злочинний вплив", - йдеться на сайті поліції.

Разом з ним з України видворили 42-річного "кримінального авторитета", засудженого в Росії за вчинення особливого тяжких злочинів. Його затримали у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

Весь цей час вони знаходилися в пунктах тимчасового перебування нелегалів.

Вчора їх видворили до Росії із забороною в’їзду в Україну строком на п'ять років.

Нагадаємо, що у червні 2020 року Верховна Рада включила до Кримінального кодексу поняття "вор у законі" і "сходка". "Вором у законі" вважається людина, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям або можливостям здійснює злочинний вплив.

Міндію Гальського затримали ще до набрання чинності цього закону.