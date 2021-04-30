Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
ГоловнаСуспільствоПодії

З України видворили "вора в законі" Міндію Гальського

Його затримали у Харкові більше року тому.

Фото: npu.gov.ua

У четвер, 29 квітня, з України примусово видворили "вора в законі" Міндію Гальського (справжнє прізвище - Шеклашвілі), якого поліція затримала у Харкові ще на початку грудня 2019 року.

"«Вор в законі» на прізвисько «Міндія Гальській» незаконно потрапив до України з Російської Федерації та мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, аби визначитися з напрямками майбутньої «діяльності» і встановити свій злочинний вплив", - йдеться на сайті поліції.

Разом з ним з України видворили 42-річного "кримінального авторитета", засудженого в Росії за вчинення особливого тяжких злочинів. Його затримали у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

Весь цей час вони знаходилися в пунктах тимчасового перебування нелегалів.

Вчора їх видворили до Росії із забороною в’їзду в Україну строком на п'ять років.

Нагадаємо, що у червні 2020 року Верховна Рада включила до Кримінального кодексу поняття "вор у законі" і "сходка". "Вором у законі" вважається людина, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям або можливостям здійснює злочинний вплив.

Міндію Гальського затримали ще до набрання чинності цього закону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також